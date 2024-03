Calcio#Mercato #Milan AC: il Bayern Monaco punta un ex obiettivo per il dopo Tuchel

00:01,30 Mar 2024, MILANELLO.

Il Bayern Monaco è a caccia dell’erede di Tuchel in panchina. Tra gli obiettivi anche un ex obiettivo del calcio#mercato Diavolo Rossonero Xabi Alonso ha messo a tacere tutte le voci sul possibile trasferimento al Bayern Monaco dichiarando in conferenza stampa la sua decisione di proseguire con il Bayer Leverkusen. Per questo motivo i bavaresi continuano a monitorare il #mercato […]

