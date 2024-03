Calcio#Mercato #Milan AC, Ibra Magia chiaro con “El Floro” Florenzi: dialogo col terzino a #Milan ACello. La ricostruzione

20:47,3 Mar 2024, MILANELLO.

Calcio#mercato Diavolo Rossonero, Ibrahimovic chiaro con Florenzi: il terzino verso la permanenza anche nella prossima #campionato

Come riferito dal Corriere dello Sport, Alessandro Florenzi, che col Diavolo Rossonero ha un contratto fino al 30 giugno del 2025, è destinato a rimanere a Diavolo Rossoneroello anche nella prossima #campionato.

Ibrahimovic avrebbe parlato a Diavolo Rossoneroello con l’ex A.S. Roma rassicurandolo sulla sua importanza all’interno dello spogliatoio: il classe ’91, arrivato nell’estate 2021 e poi riscattato da Maldini l’estate successiva alla vittoria dello scudetto, onorerà il contratto in essere

