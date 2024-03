Calcio#Mercato #Milan AC, Ibra Magia a colloquio con Florentino Perez. Nel mirino quel talento, la dichiarazione ufficiale: «Ce lo date in prestito?»

11:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Calcio#mercato Diavolo Rossonero, Zlatan Ibrahimovic fa sul serio per Arda Guler: colloquio con Florentino Perez, chiesto il prestito

Il calcio#mercato Diavolo Rossonero della prossima estate è pronto ad entrare nel vivo. Come riportato da Tuttosport infatti, negli ultimi giorni ci sarebbero stati colloqui molto fitti tra Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, e Florentino Perez, storico presidente del Real Madrid.

Sul piatto la questione relativa ad Arda Guler, talentuoso trequartista turco cercato dal #club rossonero anche la scorsa estate. Lo svedese avrebbe chiesto ai Blancos la disponibilità a lasciarlo partire in prestito: la pista può entrare presto nel vivo.

