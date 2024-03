Calcio#Mercato #Milan AC: i diavoli rossoneri fanno sul serio per Anselmino, tutta la VERITA’ sulla trattativa

00:05,29 Mar 2024, MILANELLO.

Per rinforzare la propria difesa il calcio#mercato Diavolo Rossonero punta seriamente ad Anselmino. Tutta la verità sulla trattativa Da qualche mese Anselmino è finito nella rete scouting del calcio#mercato Diavolo Rossonero su segnalazione dell’osservatore che aveva segnalato, due anni fa quando giocavano nel River Plate, anche Enzo Fernández e Julian Alvarez. Secondo quanto riportato da Calcio#mercato.com l’interesse è […]

