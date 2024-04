Calcio#Mercato #Milan AC, gli innesti continuano a trascinare la #TopClub: si aggiornano i numeri messi insieme dai nuovi

00:01,7 Apr 2024, MILANELLO.

Calcio#mercato Diavolo Rossonero, gli innesti continuano a trascinare la squadra: si aggiornano i numeri messi insieme dai nuovi dopo il Lecce Tra i migliori in campo e protagonisti della sfida contro il Lecce ci sono i due nuovi acquisti del calcio#mercato Diavolo Rossonero Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, che hanno messo a referto una rete e un assist. […]

