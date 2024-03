Calcio#Mercato #Milan AC, Galliani svela il #Dietro le Quinte, la dichiarazione ufficiale: «Ho questa speranza per Daniel Maldini e se dovesse rientrare in rossonero…» #Intervista #News #Ultimora

14:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport riporta le parole di Galliani sul prossimo #futuro di Daniel Maldini ancora legato al calcio#mercato Diavolo Rossonero

Le parole di Adriano Galliani, riportate da l’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport sul prossimo #futuro di Daniel Maldini ancora legato al calcio#mercato Diavolo Rossonero:

LE PAROLE – «Lo è sempre stato per me e per il presidente Silvio Berlusconi. Da nonno Cesare Mister, a Paolo e Daniel in campo. E’ una linea romantica ininterrotta. Io spero che Daniel possa rimanere a Monza per tutta la vita, ma se dovesse tornare al Diavolo Rossonero sappia che ha la possibilità di scegliere la maglia numero 3. Ritirata, come la 6 di Franco Baresi, ma utilizzabile solo per un figlio di Paolo»

