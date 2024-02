Calciomercato #Milan AC, Ferguson si allontana? Un top club propone un clamoroso scambio al Bologna

10:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Calciomercato Diavolo Rossonero, Ferguson sembra allontanarsi dal #club rossonero come possibile rinforzo a centrocampo: c’è la Juve in pressing

Come riferito da Tuttosport, Ferguson, centrocampista del Bologna accostato anche al calciomercato Diavolo Rossonero, sarebbe entrato prepotentemente nelle mire della Juve per la prossima stagione.

Il Bologna lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro ma Giuntoli sarebbe pronto ad inserire il cartellino di Nicolussi Caviglia, calciatore che piace molto ai felsinei, per abbassare l’esborso cash. Tra le parti c’è grande ottimismo.

