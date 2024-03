Calcio#Mercato #Milan AC, è lui l’obiettivo in difesa!, la dichiarazione ufficiale: «Ci vediamo a giugno». AD Furlani in pressing, cosa può succedere

09:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Calcio#mercato Diavolo Rossonero, Alessandro Buongiorno resta il grande obiettivo dei rossoneri per la difesa della prossima #campionato

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calcio#mercato Diavolo Rossonero ha da tempo individuato quello che sarà il primo obiettivo per rinforzare la difesa a partire dalla prossima estate.

La dirigenza dei Diavoli Rossoneri vuole chiudere il colpo Alessandro Buongiorno, centrale del Torino trattato da Diavolo anche lo scorso gennaio e con una valutazione di 35 milioni di euro. Il centrale ha espresso pieno gradimento al trasferimento a Diavolo Rossoneroello e lo stesso Cairo sa che la prossima potrebbe essere l’occasione giusta per far partire il ragazzo. Furlani resta in costante pressing.

