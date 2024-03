Calcio#Mercato #Milan AC, due le priorità per l’estate: svelato il piano della dirigenza dei Diavoli Rossoneri

12:45,9 Mar 2024, MILANELLO.

Calcio#mercato Diavolo Rossonero, due le priorità per l’estate: svelato il piano della dirigenza dei Diavoli Rossoneri in vista della prossima sessione

Arrivano prime indicazioni importanti su quello che potrà essere il calcio#mercato Diavolo Rossonero in estate. Secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola sono due le priorità dei dirigenti rossoneri.

Da un lato ovviamente l’inserimento in rosa di un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Giroud, dall’altro anche un nuovo difensore centrale per completare il reparto arretrato.

