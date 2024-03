Calcio#Mercato #Milan AC, due esuberi fanno saltare un incasso da 4,5 milioni: la SITUAZIONE

14:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Calcio#mercato Diavolo Rossonero, due esuberi fanno saltare un incasso da 4,5 milioni: la SITUAZIONE e le ultime sul loro prossimo #futuro. I #particolari

Secondo quanto riportato da calcio#mercato.com, Divock Origi e Fode Ballo-Touré hanno animato il calcio#mercato Diavolo Rossonero e continueranno a farlo anche nella prossima sessione.

Infatti, entrambi gli esuberi rossoneri hanno rifiutato diverse destinazioni che presentavano situazioni favorevoli al #club che è stato costretto a fare di necessità-virtù. Inoltre, le loro prestazioni stanno deludendo le aspettative e di conseguenza non verranno riscattati, facendo saltare un incasso da 4,5 milioni di euro.

