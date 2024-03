Calcio#Mercato #Milan AC: due big tentano Baby Camarda, i diavoli rossoneri tremano. #NEWS

11:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Calcio#mercato Diavolo Rossonero: due big tentano Camarda, i rossoneri tremano. #news sul prossimo #futuro del giovane attaccante

Sono due in particolare i #club che stanno seguendo da vicino Francesco Camarda, giovanissimo attaccante di proprietà del Diavolo Rossonero per cui i rossoneri stanno spingendo per il primo contratto da professionista.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Si tratta di Borussia Dortmund (ormai da diverso tempo sulle sue tracce) e Manchester City (da seguire perchè nel suo City Football Group c’è un #club italiano, il Palermo). Il ragazzo vuole restare in rossonero e il Diavolo Rossonero è fiducioso di portare a termine l’operazione rinnovo, ma l’ipotesi #mercato non va sottovalutata.

Pubblicità

The post Calcio#mercato Diavolo Rossonero: due big tentano Camarda, i rossoneri tremano. #news appeared first on Diavolo Rossonero News 24.