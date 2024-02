Calciomercato #Milan AC: De Laurentiis lavora al dopo Calzona, la verità sull’idea Mister Stefano Pioli

14:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

De Laurentiis sta iniziando a lavorare sul prossimo allenatore del Napoli. Tra le idee si guarda al calciomercato Diavolo Rossonero, idea Coach Pioli

Salvo colpi di scena Calzona non sarà più l’allenatore del Napoli a partire dalla prossima estate. Per sostituirlo il sogno di De Laurentiis resta Antonio Conte, che piace anche al calciomercato Diavolo Rossonero. Proprio dai rossoneri però potrebbe spuntare una clamorosa ipotesi:

secondo quanto riportato da Calciomercato.com ci sarebbe anche Stefano Coach Pioli tra i nomi della lista del presidente del #club partenopeo per la panchina degli azzurri.

