Calciomercato #Milan AC, dall’Inghilterra: l’Arsenal piomba sull’obiettivo di Moncada

12:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Calciomercato Diavolo Rossonero, dall’Inghilterra: l’Arsenal piomba sull’obiettivo di Moncada in vista della prossima estate

Direttamente dall’Inghilterra arrivano novità importanti per quanto riguarda il futuro di Joshua Zirkzee, obiettivo del calciomercato Diavolo Rossonero in vista della prossima estate.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, l’Arsenal è a caccia di un nuovo numero 9 per la prossima stagione e avrebbe messo nel mirino tra gli altri proprio l’attaccante del Bologna che piace e non poco ai rossoneri. Il fascino della Premier potrebbe tentare il giocatore.

Pubblicità

The post Calciomercato Diavolo Rossonero, dall’Inghilterra: l’Arsenal piomba sull’obiettivo di Moncada appeared first on Diavolo Rossonero News 24.