Calciomercato #Milan AC: da Zirkzee a… David. TUTTI i nomi per l’attacco del futuro

11:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Calciomercato Diavolo Rossonero: da Zirkzee a… David. TUTTI i nomi per l’attacco rossonero del futuro. Gli aggiornamenti

Il Diavolo Rossonero continua la propria caccia sul mercato al nuovo numero 9 che, a partire dalla prossima stagione, prenderà verosimilmente le redini di Olivier Giroud. Sarebbero tre i nomi in lista.

A partire da Joshua Zirkzee del Bologna (il preferito), passando per Benjamin Sesko del Lipsia e Jonathan David del Lille. Occhio poi ad eventuali sorprese che potrebbero uscire nei prossimi mesi. Lo scrive Tuttomercatoweb.

