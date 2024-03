Calcio#Mercato #Milan AC: da Zirkzee a… David! I CINQUE attaccanti per il prossimo #futuro

09:48,17 Mar 2024, MILANELLO.

Calcio#mercato Diavolo Rossonero: da Zirkzee a… David! I CINQUE attaccanti nella lista dei dirigenti rossoneri per il prossimo #futuro

Con ogni probabilità al termine di questa #campionato le strade del Diavolo Rossonero e di Olivier Giroud (per volontà dello stesso attaccante francese) si divideranno. Per questo motivo il calcio#mercato Diavolo Rossonero è già alla ricerca del suo sostituto.

5 i nomi in lista secondo la Gazzetta dello Sport: oltre a Zirkzee e Sesko (al momento i favoriti), da tenere in considerazione anche Gimenez del Feyenoord, Gyokeres dello Sporting e David del Lille.

