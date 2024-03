Calcio#Mercato #Milan AC, continua la ricerca del mediano: spuntano i nomi di due obiettivi

18:00,31 Mar 2024, MILANELLO.

Calcio#mercato Diavolo Rossonero, continua la ricerca del centrocampista: spuntano i nomi di due obiettivi per l’estate. I #particolari e le ultime Come riportato da Daniele Longo su X, il calcio#mercato Diavolo Rossonero sta cercando un centrocampista difensivo per rafforzare il reparto in vista della prossima #campionato. Al momento i nomi più in voga sulla lista di Moncada e Furlani in […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Calcio#mercato Diavolo Rossonero, continua la ricerca del centrocampista: spuntano i nomi di due obiettivi appeared first on Diavolo Rossonero News 24.