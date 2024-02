Calciomercato #Milan AC, AD Furlani beffato da Giuntoli? La Vecchia Signora Juventina in pole per il talento! ULTIMISSIME

14:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Calciomercato Diavolo Rossonero, Furlani beffato da Cristiano Giuntoli? Juventus in pole per il talento classe 2008 Ruud Nijstad

Come riferito da Daniele Longo, il calciomercato Diavolo Rossonero potrebbe subire una clamorosa beffa ad opera della Juventus di Cristiano Giuntoli in vista della prossima sessione estiva.

I bianconeri guidati da Max Allegri infatti avrebbero messo gli occhi su Ruud Nijstad, talento classe 2008 del Twente, di ruolo difensore, che era seguito da vicino anche dal #club rossonero. L’operazione sarebbe ormai ai dettagli finali.

