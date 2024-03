Calcio#mercato #Juve, un #TopClub di Serie A piomba su Gonzalez: le #ULTIMISSIME #NEWS

18:04, 26 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calcio#mercato Juve: il Bologna avrebbe messo gli occhi su Facundo Gonzalez per far fronte alla cessione di Calafiori alla Juve. Le ultime Facundo Gonzalez è finito nel mirino di un club di Serie A. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Bologna avrebbe messo gli occhi sul centrale della Sampdoria per far fronte alla possibile cessione di Calafiori alla Juventus, proprietaria del cartellino. L’uruguaiano, […]

