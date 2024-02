Calciomercato #Juve, sono due i nomi per il dopo Chicco Chiesa: assalto a loro se non rinnova

11:17, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calciomercato Juve, ci sono due nomi per sostituire Federico Chiesa: assalto a loro se l’attaccante non rinnova

La Gazzetta dello Sport analizza le possibili mosse del calciomercato Juve in uscita, tra le quali potrebbe rientrare anche la cessione di Federico Chiesa, il cui rinnovo è tutt’altro che sicuro ad oggi.

Due i nomi per rimpiazzarlo: quello di Felipe Anderson, in scadenza con la Lazio al termine di questa stagione e che ancora non ha rinnovato, oltre a quello di Gudmundsson, valutato però tanto dal Genoa.

