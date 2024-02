20:32, 24 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calciomercato Juve, un obiettivo di Giuntoli messo in vendita dal suo stesso club: ecco tutti i dettagli in merito

Novità per il calciomercato Juve in entrata direttamente dalla Spagna, riportate più precisamente da Fichajes.net.

L’Atletico Madrid avrebbe infatti aperto ufficialmente alla cessione di Reinildo, accostato ultimamente anche al club bianconero come obiettivo principale di Giuntoli per rinforzare la difesa in vista dell’estate.

The post Calciomercato Juve, sì alla cessione: l’obiettivo di Giuntoli è in vendita. I dettagli appeared first on Juventus News 24.