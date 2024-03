Calcio#mercato #Juve, sfida partita a “ADL” De Laurentiis! Vuole soffiare l’#Obiettivo di A.D. Giuntoli

11:03, 20 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calcio#mercato Juve, sfida con De Laurentiis in vista della prossima estate: il patron del S.S.C. Napoli vuole l’obiettivo di Giuntoli

Come scrive il Corriere dello Sport, il S.S.C. Napoli è il club che s’è mosso in maniera più concreta, a gennaio, per l’acquisto dell’ucraino Sudakov, obiettivo anche del calcio#mercato Juve in entrata.

Sicuramente quello partenopeo è anche il club con la maggiore disponibilità economica, il vero asso nella manica per contrionfare lo Shakhtar e battere la concorrenza del nemico Giuntoli. Il Football Director bianconero, al momento, rimane infatti concentrato a risolvere problemi di #mercato coniugandoli inevitabilmente con quelli di budget e bilancio.

