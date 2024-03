Calcio#mercato #Juve, rivoluzione sulle fasce: Filip “Fil” Kostic, Weah e Iling in vendita? I possibili sostituti

11:30, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calcio#mercato Juve, rivoluzione sulle fasce in vista dell’estate: ben tre esterni in vendita? Ecco i possibili sostituti

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione sul calcio#mercato Juve in uscita in vista della prossima estate. Il club bianconero avrà bisogno di rifarsi le fasce, visto che in un #colpo solo possono partire Filip “Fil” Kostic, Weah e Iling-Junior. I primi due sono stati solo un’illusione, una delusione profonda, mentre le prestazioni dell’inglese sono troppo discontinue e non convincono quindi in pieno.

Serviranno quindi sostituti di livello. Giuntoli guarda alle possibili occasioni, come ad esempio quel Felipe Anderson che potrebbe liberarsi a zero dalla Lazio in estate, oppure Reinildo, altra occasione dall’Atletico Madrid. L’unico certo di rimanere, ad oggi, è quindi Cambiaso.

