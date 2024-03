Calciomercato #Juve, ritorno di fiamma? Per il centrocampo si pensa di nuovo a lui

10:48, 6 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calciomercato Juve, un possibile ritorno di fiamma nel futuro bianconero: per il centrocampo si torna a pensare a…

Anche Tuttosport, nella sua edizione odierna, si sofferma sul calciomercato Juve in entrata. Non è mistero che in estate Giuntoli proverà a portare a Torino un centrocampista, visto anche il possibile mancato rinnovo di Rabiot.

Ritorno di fiamma per Lazar Samardzic nelle ultime ore, con il serbo tornato ad essere un possibile nome concreto per il futuro. Tanta la concorrenza per lui e, inoltre, bisognerà anche capire quali priorità ha per i bianconeri, che ad oggi sembrano preferire altri profili.

