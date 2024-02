Calciomercato #Juve, quattro nomi per l’attacco: ritorna anche quello di Raspadori

10:02, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calciomercato Juve, quattro possibili nomi per rinforzare l’attacco del club bianconero: c’è anche quello di Giacomo Raspadori

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, per il calciomercato Juve in entrata si punta a rinforzare anche il reparto offensivo, visti i nomi attualmente in bilico. Resistono le idee a parametro zero come Felipe Anderson, ma anche la possibile occasione Gudmundsson. E non solo.

In caso di retrocessione del Sassuolo, ad oggi sempre più probabile, potrebbe tornare di moda anche il nome di Domenico Berardi, mai del tutto uscito dai radar bianconeri. Così come quello di Giacomo Raspadori, che al Napoli non ha mai trovato lo spazio desiderato. La trattativa con gli azzurri non si preannuncia semplice, ma le strade del mercato, si sa, sono infinite.

