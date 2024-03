Calcio#mercato #Juve, pericolo per Gudmundsson! Quel #TopClub ci prova seriamente

01:03, 20 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calcio#mercato Juve, pericolo sulla strada che porterebbe i bianconeri a Gudmundsson! Un club ci prova sul serio

Come riferisce Gazzetta.it, c’è un pericolo in più per il calcio#mercato Juve sulla strada che porterebbe il club bianconero all’acquisto dell’islandese Gudmundsson, protagonista fin qui di un’ottima stagione con il Genoa.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il Tottenham sta infatti insistendo per l’acquisto del giocatore islandese e potrebbe far valere gli ottimi rapporti con i rossoblù, dopo l’acquisto di Dragusin, per sbaragliare la concorrenza.

Pubblicità

The post Calcio#mercato Juve, pericolo per Gudmundsson! Quel club ci prova seriamente appeared first on Juventus News 24.