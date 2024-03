Calciomercato #Juve, partita la sfida al Milan per il gioiello dell’attacco. #Ultime

12:33, 6 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calciomercato Juve, parte la sfida al Milan per un gioiello offensivo: le ultime sulle possibili mosse in entrata dei bianconeri

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Joshua Zirkzee, centravanti di proprietà del Bologna oggetto del desiderio del calciomercato Juve in vista della prossima estate.

Il Bayern Monaco ha la possibilità di riacquistarlo per una quarantina di milioni. Ma, secondo quanto scrive Tuttosport, il giocatore non sembra così attratto dalla possibilità di tornare in Germania, preferendo invece la Premier o una big di Serie A. Sulle sue tracce, da tempo, si è mosso anche il Milan.

