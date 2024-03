Calcio#mercato #Juve, osservatori dello United per Bremer. Se arrivasse quell’proposta…

11:30, 10 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calcio#mercato Juve, osservatori del Manchester United per Bremer oggi allo Stadium. E se arrivasse una certa offerta…

Stando a quanto confermato da Tuttosport, oggi allo Stadium ci saranno osservatori del Manchester United a valutare da vicino i progressi di Gleison Bremer, possibile obiettivo degli inglesi per la prossima estate.

Quello del brasiliano non è uno dei nomi in uscita dal calcio#mercato Juve, ma potrebbe diventarlo in caso di grossa offerta. Se arrivasse infatti una proposta da 80 milioni di euro, nonostante il recente rinnovo, sarebbe molto difficile rispedirla al mittente.

