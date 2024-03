Calciomercato #Juve, occhio all’Fc Internazionale! Handanovic a Monza per osservare l’#Obiettivo comune

20:47, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calciomercato Juve, Handanovic all’U Power Stadium per osservare quel giocatore in Monza Roma! Occhio alla concorrenza

Dopo aver appeso i guantoni al chiodo, Samir Handanovic si sta calando sempre più nel suo nuovo ruolo di osservatore per l’Inter. L’ex portiere sloveno è stato pizzicato e avvistato sugli spalti dell’U Power Stadium, dove è in corso il match di Serie A tra Monza e Roma.

Secondo quanto riportato dal collega Nicolò Schira su X, è lì per osservare da vicini uno degli #obiettivi che i nerazzurri hanno in comune con il calciomercato Juve: Michele Di Gregorio, estremo difensore dei brianzoli.

