Calcio#mercato #Juve, non solo Koopmeiners: pokerissimo di nomi sul taccuino di A.D. Giuntoli

11:16, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calcio#mercato Juve, non c’è solo Koopmeiners sulla lista di Giuntoli per l’estate: altri 5 nomi se non arriva l’olandese

La Gazzetta dello Sport svela i nomi per il calcio#mercato Juve in entrata in vista dell’estate, quando ci sarà bisogno di rinforzi in mezzo di un certo spessore. Il primo nome sulla lista è sempre quello di Teun Koopmeiners, ma visti gli alti costi in ballo dell’operazione si valutano anche alternative.

Il quotidiano svela cinque nomi sempre nel mirino: Mikel Merino e Zubimendi della Real Sociedad, visionati settimana scorsa contro il PSG, il bolognese Ferguson, il solito Samardzic e l’ucraino Sudakov, pronto al grande salto nel calcio che conta.

