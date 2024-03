Calcio#mercato #Juve, la Signora ringiovanisce: i nomi del nuovo ciclo. Ancora con Mister Max Allegri?

09:33, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calcio#mercato Juve, linea verde per i bianconeri che vogliono ringiovanire la rosa. Sempre Mister Max Allegri ad allenarla il prossimo anno?

Come spiega la Gazzetta dello Sport, per il calcio#mercato Juve in entrata si punterà sempre ai giovani, con il chiaro obiettivo di ringiovanire una rosa che ha già iniziato questo percorso nell’ultima stagione.

Intoccabili talenti come Cambiaso, il Mago Yldiz o il rientrante Huijsen, nonostante le tante richieste arrivate, mentre poi si punterà sull’acquisto di ragazzi come Calafiori, Samardzic o Koopmeiners, ritenuti pronti al grande salto. Dubbi su chi sarà l’allenatore, ma dopo le parole di ieri di Scanavino viene da pensare che non sia così campata in aria la voce di una permanenza di Mister Max Allegri per guidare la giovin Signora il prossimo anno.

