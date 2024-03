09:48, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calciomercato Juve, la difesa scricchiola: c’è un preferito. TUTTI i nomi da Calafiori a Reinildo

La dirigenza della Juve sta già sondando il mercato in vista della prossima stagione. Anche la difesa scricchiola e va rinforzata col ritorno in Champions. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il preferito è Riccardo Calafiori del Bologna.

Occhi anche su Reinildo Mandava dell’Atletico Madrid e Lloyd Kelly. A luglio, inoltre, rientreranno Facundo Gonzalez dalla Samp e soprattutto Huijsen.

