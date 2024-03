Calcio#mercato #Juve: Koopemeiners? No, Mister Max Allegri fa un altro nome. La #confessione

20:30, 9 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calcio#mercato Juve: Mister Max Allegri avrebbe espresso un’altra preferenza per rinforzare il centrocampo. La #confessione

Come spiega il Corriere di Torino, Massimiliano Mister Max Allegri, nel caso in cui restasse in panchina, ha fatto il suo nome per il calcio#mercato Juve in entrata. L’obiettivo è quello di rinforzare il centrocampo, ma non sarebbe Koopmeiners il nome in cima alla lista.

Si guarda sempre all’Atalanta B.C., ma con il brasiliano Ederson nel mirino. Valutazione di 50 milioni di euro, di lui Mister Max Allegri apprezza la grande duttilità (può giocare indifferentemente come trequartista o mediano).

