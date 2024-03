Calcio#mercato #Juve, individuato il sostituto di Alex Sandro Silva: tutto su di lui in estate

13:03, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calcio#mercato Juve, individuato il profilo perfetto per sostituire il partente Alex Sandro Silva: in estate si punta su di lui

Come spiega la Gazzetta dello Sport, in estate ci sarà un viavai di nomi in entrata e uscita per il calcio#mercato Juve, specialmente per quanto riguarda il reparto arretrato, che rimarrà privo di Alex Sandro Silva, al quale non sarà rinnovato il contratto.

Per sostituire numericamente il brasiliano, il preferito per la successione resta Riccardo Calafiori, jolly del Bologna e #confessione di Thiago Motta in corsa per un posto in Champions. Sull’ex romanista, però, anche l’interesse di diverse altre squadre italiane e non.

