Calcio#mercato #Juve, i 5 nomi per l’estate: con o senza Mister Max Allegri si punterà su di loro

19:03, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calcio#mercato Juve, i 5 nomi per la prossima estate: ecco i profili che il club bianconero segue a prescindere da chi sarà il tecnico

Per il calcio#mercato Juve in entrata si sta già iniziando a lavorare in vista della prossima estate, quando i bianconeri andranno a puntellare la rosa con l’obiettivo di lottare poi per traguardi maggiori rispetto a quelli di questa stagione. Profili, quelli che verranno acquistati, che saranno scelti in accordo con l’allenatore ma, a prescindere dalla permanenza o meno di Mister Max Allegri a Torino, ci sono già 5 calciatori che erano, sono e rimarranno #obiettivi di prima fascia in ogni caso.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

5 NOMI PER L’ESTATE 2024

Si parte dal centrocampo, reparto che perderà Paul Pogba dopo la squalifica di quattro anni in seguito alla positività al doping. Tornerà sicuramente Nicolò Fagioli, ma vista anche la situazione legata al rinnovo di Rabiot (si deciderà tutto a fine stagione), la volontà chiara è quella di acquistare almeno un big, magari “contornato” da un altro giocatore di livello. Il preferito è sempre Teun Koopmeiners. Per lui si è parlato di possibili scambi comprendenti giocatori come Soulé, ma l’Atalanta B.C. appare intenzionata a voler incassare almeno 50, se non di più, milioni di euro. Una cifra importante, che costringe Giuntoli a tenere calde le alternative, che restano comunque di un certo spessore. Ferguson e Samardzic sono giocatori nel mirino di tutte le big e ormai pronti al grande salto (e non è detto che, da Bologna, possa arrivare solamente lo scozzese nel prossimo futuro).

Pubblicità

Si passa poi all’attacco. In attesa di capire cosa ne sarà dei rinnovi di Chiesa e Giovannino Vlahovic, l’occhio degli uomini #mercato juventini è caduto sulla situazione di Felipe Anderson. Il laziale andrà in scadenza a giugno e ad oggi i discorsi di un rinnovo sono in alto mare: offrendo leggermente di più dei biancocelesti si potrebbe riuscire a strapparlo a Lotito. Ultima idea poi, ma non per importanza, è il provare a portare a Torino Mason Greenwood. Dopo il difficile periodo per le vicende extra-campo, che ha portato lo United a girarlo in prestito al Getafe, in Spagna il giovane inglese si è rilanciato e potrebbe rappresentare un’opportunità importante a costi contenuti.

The post Calcio#mercato Juve, i 5 nomi per l’estate: con o senza Mister Max Allegri si punterà su di loro appeared first on Juventus News 24.