Calciomercato #Juve, Felipe Anderson? No, l’erede di Chicco Chiesa sarebbe un altro

10:02, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calciomercato Juve, Felipe Anderson in bianconero? L’erede di Chiesa in caso di addio potrebbe essere un altro

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, per il calciomercato Juve in entrata si pensa sempre all’arrivo di un esterno offensivo, specialmente nel caso in cui dovesse partire Federico Chiesa.

In ribasso le quotazioni di Felipe Anderson, che potrebbe arrivare solamente per determinate cifre e a determinate condizioni. Ecco quindi che, a quel punto, i bianconeri punterebbero su Albert Gudmundsson del Genoa, specialmente in caso di qualificazione al Mondiale per Club.

