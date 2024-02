19:47, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calciomercato Juve, ecco l’alternativa Calafiori: i dettagli sul possibile rinforzo per la difesa della prossima stagione

La Juve è sempre attiva sul fronte del calciomercato per cercare i rinforzi necessari per allestire una rosa all’altezza delle aspettative per la prossima stagione. Nei pensieri dei dirigenti c’è anche la possibilità di migliorare la difesa.

Per la Gazzetta dello Sport il primo nome in lista è quello di Calafiori del Bologna. L’alternativa porta il nome di Reinildo dell’Atletico Madrid che può giocare sia al centro che nella zona sinistra della difesa e che ha il contratto in scadenza nel 2025.

