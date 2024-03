Calcio#mercato #Juve, deciso il futuro di Arthur. Le #ULTIMISSIME #NEWS

23:33, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Fiorentina avrebbe deciso il futuro di Arthur: il brasiliano è in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus

La Fiorentina avrebbe preso una decisione sul futuro di Arthur, centrocampista in prestito dalla Juve e il cui diritto di riscatto è fissato a 20 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Fabrizio A.S. Romano la dirigenza viola avrebbe deciso di non riscattare il giocatore, che dovrebbe tornare così in bianconero a giugno, in attesa di trovare la prossima destinazione.

