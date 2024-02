10:32, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calciomercato Juve, da Felipe Anderson a Koopmeiners: le percentuali sui possibili colpi in entrata. Le ultime novità

Tuttosport dà le percentuali. Da Koopmeiners e Felipe Anderson all’ultima idea Mazraoui, ecco le probabilità per il prossimo mercato.

Teun Koopmeiners 60%

Albert Gudmundsson 40%

Felipe Anderson 70%

Riccardo Calafiori 50%

Lazar Samardzic 40%

Noussair Mazraoui 30%

