Calcio#mercato #Juve, concorrenza Milan: per la mediana lo stesso #Obiettivo di A.D. Giuntoli!

Calcio#mercato Juve, concorrenza a sorpresa da parte del Milan: anche i rossoneri hanno lo stesso obiettivo di Giuntoli

Rispunta il nome di Sofyan Amrabat anche per il calcio#mercato Milan. Il centrocampista, già accostato anche al calcio#mercato Juve nelle passate sessioni, potrebbe diventare nuovamente un’idea per rinforzare la mediana in estate per entrambe le formazioni.

Il marocchino, di proprietà della Fiorentina e attualmente in prestito con diritto di riscatto al Manchester United, sta trovando poco spazio in Inghilterra ed ecco che potrebbe diventare una ghiotta occasione per il Diavolo, a caccia anche di un centrocampista con caratteristiche più difensive. Lo scrive Tuttosport.

