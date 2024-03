Calciomercato #Juve, A.D. Giuntoli vola in Spagna per Real Sociedad-PSG: c’è lui nel mirino

09:18, 6 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calciomercato Juve, blitz spagnolo per Giuntoli che è volato in Spagna ad assistere a Real Sociedad-PSG: i dettagli

Blitz del calciomercato Juve in Spagna, con Giuntoli presente ieri ad assistere al match tra Real Sociedad e PSG, dove si è segnalato anche Mikel Merino tra i padroni di casa per il gol del 2-1 finale.

Il classe 1996 è in scadenza nel 2025 e in estate potrebbe partire a prezzo di saldo e non stupisce dunque che il dt bianconero lo abbia osservato da vicino. Il preferito in mezzo rimane sempre Koopmeiners ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, occhio alle possibili sorprese.

