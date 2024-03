Calcio#mercato #Juve, 150 milioni in arrivo da spendere: così si punta a quei due colpacci

10:18, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calcio#mercato Juve, 150 milioni di tesoretto da reinvestire per rinforzare la rosa: così i bianconeri puntano a due grandi colpi

Come spiega il Corriere dello Sport, per il calcio#mercato Juve in entrata potrebbe presto essere stanziato un tesoretto da 150 milioni di euro da reinvestire per rinforzare la rosa. Soldi derivanti dai guadagni del Mondiale per Club, dalla qualificazione Champions, dal secondo posto, dal risparmio dell’ingaggio di Pogba e dai ricavi sempre crescenti.

Cifre importanti, che Giuntoli potrebbe poi spendere per arrivare a giocatori del calibro di Koopmeiners e Sudakov, giovani talenti ma considerati già pronti per far parte di una rosa che punterà a ben altri traguardi, oltre che per chiudere le trattative per i rinnovi considerati più urgenti (Chiesa e Giovannino Vlahovic). Non è poco per essere solo il primo passo del ciclo triennale prospettato da Scanavino.

