Calcio##Mercato Internazionale F.C., SuperAcerbi in bilico, ecco l’approfondimento: non è piaciuta una cosa alla dirigenza

30 Mar 2024, 10:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

La dirigenza riflette su Francesco “SuperAce” Acerbi in ottica calciomercato Internazionale, il difensore centrale sarebbe infatti in bilico È in bilico il futuro di Francesco “SuperAce” Acerbi nel calciomercato Internazionale. A tal proposito il Corriere dello Sport fa proprio un focus nella sua edizione giornaliera. Secondo quanto riportato dal quotidiano, i dirigenti leoni nerazzurri stavano già valutando la […]

