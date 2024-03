Calcio##Mercato Internazionale F.C., si spinge per avere Gudmundsson, ecco l’approfondimento: cosa traspare

16 Mar 2024, 11:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Albert Gudmundsson è un obiettivo del calciomercato Internazionale per la prossima sessione estiva, ecco cosa filtra sull’operazione

Albert Gudmundsson sarà uno dei grandi obiettivi del calciomercato Internazionale in vista della prossima stagione. Il genoano è infatti il profilo ideale per Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, per completare il reparto avanzato dopo le possibili partenze di Arna Letale e Maravilla Sanchez.

Pubblicità

Secondo Tuttosport la dirigenza nerazzurra, che deve comunque battere la concorrenza di molte squadre tra cui Fiorentina e Juventus, potrebbe proporre una contropartita al Genoa C.F.C..

L’articolo Calciomercato Internazionale, si spinge per avere Gudmundsson: cosa filtra proviene da Internazionale News 24.