Calcio##Mercato Internazionale F.C., si accendono le speranze per Correa: cosa succede

3 Mar 2024, 00:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Joaquin Correa, in prestito dal calciomercato Internazionale al Marsiglia, potrebbe essere presto riscattato dal club francese: il motivo

Dopo l’esonero di Gattuso, il Marsiglia si riscatta con una netta #vittoria* 5-1 contro il Clermont, accorciando la distanza dalla zona Champions League a soli cinque punti.

La cosa fa sorridere il calciomercato Internazionale, poichè l’accesso alla Champions è la condizione del riscatto dei francesi di Joaquin Correa. Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang, Jonathan Clauss, Luis Henrique e Faris Moumbagna segnano per il Marsiglia di Gasset. Joaquin Correa, in prestito dai leoni nerazzurri, ha un ruolo limitato nel match. Nonostante il momentaneo pareggio di Bilal Boutobba per il Clermont, il Marsiglia mostra segnali positivi per una corsa europea.

