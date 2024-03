Calcio##Mercato Internazionale F.C., sensazionale: AD Giuseppe Marotta vuole sfilare Camarda al Ac Milan. Ecco il piano

8 Mar 2024, 09:34, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Calciomercato Internazionale, potentissimo: Marotta vuole sfilare Camarda al Milan. Ecco il piano per assicurarsi il talento tra qualche giorno 16enne

Francesco Camarda rischia di diventare un vero e proprio tormentone del per il Milan. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il classe 2008, che domenica 10 marzo compirà 16 anni, non è più certo di firmare il primo #contratto da professionista con il club rossonero.

Sul bomber ci sarebbe infatti il forte pressing del calciomercato Internazionale a cui piace tantissimo il giocatore e che avrebbe avviato contatti proficui con l’entourage del bomber. Inoltre forti risuonano le sirene milionarie della #Premier #League, con Manchester City, Arsenal e Tottenham interessate. Il piano del Milan non cambia: Furlani vuole far firmare al ragazzo un #contratto triennale a decorrere dal prossimo primo luglio in modo da fissare la scadenza al 2027. Ma ora la partita è apertissima.

