Calcio##Mercato Internazionale F.C., rimpianti sull’operazione “Er Frate” Frattesi? Il club ha le idee chiare

24 Mar 2024, 13:04, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Calciomercato Internazionale, rimpianti sull’operazione “Er Frate” Frattesi? Il club ha le idee chiare e agirà così anche per la prossima stagione La Gazzetta dello Sport, nel raccontare l’interesse del calciomercato Internazionale per Gudmundsson, si interroga sull’operazione fatta in estate dai leoni nerazzurri con l’arrivo di “Er Frate” Frattesi. Un affare abbastanza dispendioso per le casse del club, con un intesa […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Calciomercato Internazionale, rimpianti sull’operazione “Er Frate” Frattesi? Il club ha le idee chiare proviene da Internazionale News 24.