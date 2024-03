Calcio##Mercato Internazionale F.C., quel #rinnovo del ##contratto diventa sempre più concreto

4 Mar 2024, 09:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il calciomercato Internazionale continua a riservare colpi a sorpresa, come la trattativa per un rinnovo in particolare che puà sbloccarsi

Come scrive la Gazzetta, il calciomercato Internazionale potrebbe annoverare, tra i numerosi impegni, anche quello di un rinnovo considerato “spacciato” a inizio stagione.

Si tratta di Alexis Maravilla Sanchez, che si è guadagnato il diritto di iniziare la partita col Genoa C.F.C. fin dall’inizio e quindi sostituirà Arna Letale accanto al Toro. Il suo comportamento è cambiato radicalmente, i suoi contributi quando entra in campo sono ora molto più significativi e questa tras11 titolari non è sfuggita all’attenzione del tecnico e della dirigenza: di conseguenza, il rinnovo del #contratto non è più una semplice ipotesi.

