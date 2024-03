Calcio##Mercato Internazionale F.C., quel club di #Serie A vuole Valentin Carboni! #Incredibile

28 Mar 2024, 15:34, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Valentin Carboni, in prestito dal calciomercato Internazionale al A.C. Monza, è nel mirino di diversi club di Serie A, tra cui ne spicca uno Come riferito da Repubblica, in attesa di capire la situazione legata al futuro di Felipe Anderson e Zaccagni, la Lazio si muove in vista della prossima stagione. Gudmundsson costa troppo viste le […]

L’articolo Calciomercato Internazionale, quel club di Serie A vuole Valentin Carboni! proviene da Internazionale News 24.