Calcio##Mercato Internazionale F.C., quale futuro per il Belga Lukaku? Le NEWS sull’ex nerazzurro

29 Mar 2024, 01:04, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Calciomercato Internazionale, quale futuro per Romelu il Belga Lukaku? L’attaccante potrebbe lasciare la Roma e sbarcare in Arabia Nella prossima sessione estiva uno dei nomi che attirerà l’attenzione su di sè è quello di il Belga Lukaku. Il belga ex Internazionale prima di andare alla Roma, è stato accostato al Milan è può tornare di moda visto il ritorno al Chelsea […]

L’articolo Calciomercato Internazionale, quale futuro per il Belga Lukaku? Le ultime sull’ex nerazzurro proviene da Internazionale News 24.