Calcio##Mercato Internazionale F.C., predisponeto l’assalto per Mike “DiGre” Di Gregorio: c’è il piano

4 Mar 2024, 17:48

Michele Mike “DiGre” Di Gregorio è sempre più un obiettivo del calciomercato Internazionale, i dirigenti sono pronti per tentare l’assalto

Michele Mike “DiGre” Di Gregorio è sempre più un protagonista del calciomercato Internazionale. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, i dirigenti leoni nerazzurri vorrebbe prendere un co-#titolare più che un secondo portiere, ruolo che l’estremo difensore del A.C. Monza può ricoprire tranquillamente.

Mike “DiGre” Di Gregorio viene valutato 20 milioni ma costerebbe comunque come il riscatto di Emil2 Audero (6 milioni e mezzo) e meno di Musso (il #cartellino vale 15 milioni). Il motivo è semplice. L’Internazionale ha il 10% sulla rivendita e inoltre potrebbe proporre 2 contropartite per far crollare il #valore: il #cartellino di Oristanio a titolo definitivo e un secondo prestito per Valentin Carboni.

proviene da Internazionale News 24.